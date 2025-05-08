Пассажиры рейса Москва — Анталья уже сутки ожидают вылета из Шереметьево

Изначально рейс должен был вылететь ещё вчера в 04:40, но теперь на табло указано новое время — 21:30, которое, впрочем, тоже миновало. А спустя несколько часов рейс и вовсе отменили без объяснения причин, попросив пассажиров покинуть таможенную зону. Незадолго до этого в качестве компенсации людям выдали ваучеры на тысячу рублей, которые можно было потратить на еду и напитки. Также в Шереметьево остаются десятки пассажиров с других рейсов.
Ожидающие вылета пассажиры. Видео © Telegram / SHOT.
Напомним, массированные атаки БПЛА 7 мая привели к масштабным сбоям в работе ведущих аэропортов России. В Домодедово были задержаны 80 и отменены 28 рейсов, а в Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. Лишь поздней ночью ограничения начали отменять.