«Рёнхап»: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Пхеньян осуществил пуск «неопознанной» баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап».
Южнокорейское агентство ссылается на информацию, полученную от Объединённого командования начальников штабов Республики Корея.
«Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела испытания ракеты противовоздушной обороны новой модели. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Также стало известно, что Ким Чен Ын объявил о необходимости замены бронетехники новейшими танками. Заявление прозвучало в ходе визита на танкостроительное предприятие.