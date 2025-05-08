Роднина призналась, что не реагирует на обидные слова в свой адрес в Сети

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес в Сети.
Она сообщила, что ничего не читает и никак на это не реагирует.
— Если я и читаю что-то, то понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет, кому-то подходит то, что я делаю и говорю, а другим — нет. Это нормально, — цитирует парламентария Sport24.
Если делать свое дело хорошо, то люди будут относиться нормально, добавила Роднина.
— Главное, чтобы ты себя уважал и был честен в своих действиях, — заключила она в беседе с порталом.
Ирина Роднина сомневается в успехе возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт после ее дисквалификации за допинг. По ее словам, «это плохая примета», заявила она в апреле. Также Роднина охарактеризовала Валиеву как одну из самых талантливых спортсменок в стране, которая стала одной из самых громких фигур не благодаря впечатляющим результатам, а проблемам вокруг ее личности.