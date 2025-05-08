Роднина призналась, что не реагирует на обидные слова в свой адрес в Сети

Ирина Роднина сомневается в успехе возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт после ее дисквалификации за допинг. По ее словам, «это плохая примета», заявила она в апреле. Также Роднина охарактеризовала Валиеву как одну из самых талантливых спортсменок в стране, которая стала одной из самых громких фигур не благодаря впечатляющим результатам, а проблемам вокруг ее личности.