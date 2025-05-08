Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить.
«Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей», — предупредил эксперт.
Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.
Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.