Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Атвоюрист Воропаев: водителям с просроченными правами грозит штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить.

«Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей», — предупредил эксперт.

Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.

Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.