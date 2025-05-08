Штрафы за мат в общественных местах хотят увеличить: подробности

Вопрос увеличения штрафов за нецензурные выражения в общественных местах может быть рассмотрен межфракционной думской комиссией до конца весенней сессии. Напомним, возможное увеличение штрафных санкций может коснуться и мата в сети Интернет.
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — сказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксёненко.
Депутат отметил бурное обсуждение «штрафов за мат» и подчеркнул, что цель инициативы не наказание виновных, а ограждение от нецензурной лексики тех, кто может пострадать не по своей вине.
Ранее сообщалось, что в России планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличат штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и в интернете с 1000 до 10 000 рублей. Мера коснется в том числе организаторов концертов или иных мероприятий, в ходе которых используется ненормативная лексика.
Комментируя инициативу, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нецензурная лексика противоречит традициям и культуре России.