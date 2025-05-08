Штрафы за мат в общественных местах хотят увеличить: подробности

Ранее сообщалось, что в России планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличат штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и в интернете с 1000 до 10 000 рублей. Мера коснется в том числе организаторов концертов или иных мероприятий, в ходе которых используется ненормативная лексика.