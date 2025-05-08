В Госдуме рассказали о юбилейных выплатах ветеранам Великой Отечественной

Речь идет о двух видах выплат, уточнила депутат. Во-первых, это 80 тыс.рублей, которые в качестве юбилейной выплаты получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной, вдовы и вдовцы таковых, бывшие несовершеннолетние узники гетто и концлагерей. Деньги выдадут также тем, кто награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда» и «Жителю осажденного Севастополя».