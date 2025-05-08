В Госдуме рассказали о юбилейных выплатах ветеранам Великой Отечественной

Юбилейные выплаты положены ветеранам Великой Отечественной в честь 80-летия Победы. О том, каковы будут их размеры, информирует член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Речь идет о двух видах выплат, уточнила депутат. Во-первых, это 80 тыс.рублей, которые в качестве юбилейной выплаты получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной, вдовы и вдовцы таковых, бывшие несовершеннолетние узники гетто и концлагерей. Деньги выдадут также тем, кто награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда» и «Жителю осажденного Севастополя».
Юбилейную выплату в 55 тысяч рублей получат те, кто награжден медалями и орденами СССР за самоотверженный труд в тылу, а также бывшие совершеннолетние узники концлагеря и гетто.
Некоторые категории граждан получат еще и регулярные выплаты, сказала Стенякина ТАСС, добавив, что все указанные выплаты получат граждане России, проживающие как в РФ, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Напомним, указ о разовой выплате 80 тысяч рублей всем ветеранам Великой Отечественной войны президент РФ Владимир Путин подписал в январе 2025 года.
После этого правительство Российской Федерации утвердило правила для предоставления разовой выплаты ветеранам в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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