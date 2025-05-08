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Коммодор ВМФ Британии Джерми: РФ показала полную несостоятельность НАТО

По словам аналитика, Североатлантический альянс оказался «бумажным тигром».

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация продемонстрировала полную несостоятельность Североатлантического альянса, заявил бывший военный Военно-морских сил Британии Стив Джерми.

По его словам, альянс оказался «бумажным тигром».

«Мы перешли красную линию, начав экспансию на Украину, и РФ продемонстрировала, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — сказал бывший коммодор Королевского ВМФ.

Он отметил, что западным государствам следовало внимательно прислушиваться к предупреждениям со стороны Российской Федерации, а также учитывать интересы РФ в области нацбезопасности.

«Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили», — заявил Джерми, комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Ранее аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что ЕС разваливается на фоне «нарастающих противоречий», а Североатлантический альянс разваливается вместе с Евросоюзом.