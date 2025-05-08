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«Антипатриотическая риторика»: в КНБ отреагировали на слухи о создании спецбота

В Комитете нацбезопасности Казахстана отреагировали на информацию о создании бота, собирающего сведения о казахстанцах, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: gov.kz

Как сообщили в КНБ, в соцсетях неизвестные распространяют якобы официальное заявление пресс-службы комитета. В нем говорится о создании Telegram-бота для сбора сведений о «лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию “Бессмертный полк” или совершающих иные действия, направленные на раскол общества».

В комитете заявление назвали фейковым и предупредили, что информация в нем не соответствует действительности.

«Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте ведомства, в Telegram-канале и Instagram*-аккаунте КНБ. Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений», — обратились к казахстанцам в КНБ.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.