«Антипатриотическая риторика»: в КНБ отреагировали на слухи о создании спецбота

Как сообщили в КНБ, в соцсетях неизвестные распространяют якобы официальное заявление пресс-службы комитета. В нем говорится о создании Telegram-бота для сбора сведений о «лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию “Бессмертный полк” или совершающих иные действия, направленные на раскол общества».
В комитете заявление назвали фейковым и предупредили, что информация в нем не соответствует действительности.
«Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте ведомства, в Telegram-канале и Instagram*-аккаунте КНБ. Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений», — обратились к казахстанцам в КНБ.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.