«Антипатриотическая риторика»: в КНБ отреагировали на слухи о создании спецбота

Как сообщили в КНБ, в соцсетях неизвестные распространяют якобы официальное заявление пресс-службы комитета. В нем говорится о создании Telegram-бота для сбора сведений о «лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию “Бессмертный полк” или совершающих иные действия, направленные на раскол общества».