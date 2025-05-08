МИД Чехии: Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу в Праге

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей. Тогда сообщалось о планах перенести его на другое место. Минобороны РФ обратилось в Чехию с просьбой передать монумент Москве, но чешская сторона отказалась. Было возбуждено уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России. (ч. 3 ст. 354.1 УК).