Врач предупредила о коварном эффекте кофе при приступах головной боли

— Кофеин в отношении мигрени обладает двойственным эффектом. С одной стороны, он способен сужать расширенные сосуды в головном мозге (во время приступа они расширены, и с этим, в том числе, связан болевой синдром. — Прим. Ред.). С другой стороны, известно, что чрезмерное употребление кофе может усиливать мигрень, — объяснила медик.