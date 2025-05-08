Врач предупредила о коварном эффекте кофе при приступах головной боли

Когда болит голова, особенно при мигрени, многие спешат выпить крепкий кофе или чай, надеясь, что это снимет боль. Однако иногда это может принести больше вреда, чем пользы. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Инна Филатова.
— Кофеин в отношении мигрени обладает двойственным эффектом. С одной стороны, он способен сужать расширенные сосуды в головном мозге (во время приступа они расширены, и с этим, в том числе, связан болевой синдром. — Прим. Ред.). С другой стороны, известно, что чрезмерное употребление кофе может усиливать мигрень, — объяснила медик.
Кроме того, резкий отказ от кофеина может спровоцировать обострение. Врач посоветовала подходить к кофе и другим кофеиносодержащим напиткам с осторожностью. И не стоит заменять ими полноценное лечение. Лучший способ самостоятельно справиться с приступом мигрени — это принять назначенное врачом обезболивающее.
Эксперт перечислила и другие ошибки. Например, теплые компрессы, ванны или массаж только ухудшат состояние — они расширяют сосуды, что усиливает боль. Даже популярные аромамасла могут навредить при мигрени.