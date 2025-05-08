В Госдуме уточнили повышение пенсий для россиян в 2025 году

Военная пенсия будет проиндексирована на 4,5%
Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.
«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — рассказала депутат РИА Новости. Она отметила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.
Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.