Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме уточнили повышение пенсий для россиян в 2025 году

Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

Военная пенсия будет проиндексирована на 4,5%

Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — рассказала депутат РИА Новости. Она отметила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.

Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.