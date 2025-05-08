В Госдуме уточнили повышение пенсий для россиян в 2025 году

Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.