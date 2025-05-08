Убираем «престарелую русалку»: актуальные стрижки и укладки для женщин 50+ в 2025 году

— В этом году на пьедестал моды вошли объемные градуированные каре с крупными локонами при укладке. Эта стрижка прекрасно подойдет для любителей классики, потрясающе смотрится как в прямом, так и в накрученном виде. Она легкая в укладке и даст возможность при желании собрать волосы. Для многих женщин в состоянии гормональных изменений важно, чтобы волосы не мешались, голова не потела и дома можно было их собрать в хвост, — заключила Павлова.