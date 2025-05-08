Убираем «престарелую русалку»: актуальные стрижки и укладки для женщин 50+ в 2025 году

Современная индустрия моды предлагает широкий спектр возможностей для каждой женщины независимо от ее возраста. Женщины после 50 лет имеют уникальные особенности внешности, которые можно выгодно подчеркнуть с помощью правильной стрижки и укладки. В 2025 году существует множество тенденций, позволяющих оставаться стильными и молодыми в любом возрасте. Стилист, владелец салона Елена Павлова рассказала «Вечерней Москве» об актуальных стрижках и укладках для женщин от 50 и старше в этом году.
Как рассказала стилист, женщинам после 50 лет при выборе стрижки нужно учитывать не только форму, но и цвет. Это обязательное условие.
— Мало кто задумывается о том, что цвет и стрижка — это единое целое. Если цвет не подходит, то стрижкой ситуацию не исправить. Что касается стрижек в серебряном возрасте 50+, то я рекомендую убрать образ «престарелой русалки» и не гнаться за длиной ниже пояса и даже лопаток, — говорит собеседница «ВМ».
Также огромное внимание нужно уделять укладкам, объяснила специалист.
— При наличии большого процента седины немногие обращают внимание, что структура волос отличается от той, что была раньше. Седые волосы пушатся отдельно, не вписываясь в общий вид прически, из-за этого требуют дополнительной укладки, например вытягивания, — предупредила Павлова.
По ее мнению, одним из модных хитов этого сезона для женщин после 50 лет является стрижка пикси-боб и ее разновидности.
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— Эта молодежная форма прекрасно убирает лишний возраст на 10−15 лет за счет сочетания креативных линий укладки. Из-за укороченных висков прекрасно подтягивается нижняя треть овала лица, а дополнительная трата времени на укладку височной зоны не требуется, как и зоны затылка. Помимо этого, пряди, которые получаются после сушки пикси-боб, очень хорошо создают динамику стрижки, а не статичные полулоконы, — сказала она.
Удлиненные версии пикси-боб или стрижки боб-каре также актуальны для женщин зрелого возраста в этом году, потому что вариантов их укладки очень много. Как в прямом, так и в накрученном состоянии они смотрятся очень современно и дают возможность примерить несколько образов: от более классического в прямом виде до более романтичного в накрученном, отметила эксперт.
По ее словам, женщинам 50+ лучше отказаться от прямых причесок, таких как классическое каре, потому что они подчеркивают возрастные изменения на лице.
— Не рекомендовала бы делать классическое каре и прямые линии. К сожалению, они будут работать не в плюс, а только подчеркнут наметившиеся на лице морщинки и за счет оптического обмана зачастую могут их углубить и продлить, — считает Павлова.
Кроме того, собеседница «ВМ» не рекомендует носить тяжелые челки, лучше отдавать предпочтение линиям, которые создают диагональ на лице, например делать косой пробор или прическу набок:
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— За счет полученных диагоналей получится лифтинг-эффект, который прекрасно подтянет нижнюю треть лица. Существует миф о том, что можно стать свежее, прикрыв морщинки челкой, но, наоборот, вы лишь подчеркнете наметившиеся брыли и второй подбородок.
Современные и креативные тренды прекрасно смотрятся в возрастных стрижках и освежают образ. Короткие креативные челки, ультракороткие детали будут убирать возраст. Каждая женщина помнит «бабушкину» накрученную объемную прическу, но так делать ни в коем случае нельзя, заверила стилист.
— В этом году на пьедестал моды вошли объемные градуированные каре с крупными локонами при укладке. Эта стрижка прекрасно подойдет для любителей классики, потрясающе смотрится как в прямом, так и в накрученном виде. Она легкая в укладке и даст возможность при желании собрать волосы. Для многих женщин в состоянии гормональных изменений важно, чтобы волосы не мешались, голова не потела и дома можно было их собрать в хвост, — заключила Павлова.
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