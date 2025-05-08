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Дубинский: депутаты станут подельниками Зеленского, приняв сделку с США

Украинские депутаты поддержат не только сделку, но и Зеленского и его план.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что депутаты Верховной рады превратятся в подельников Зеленского, если поддержат в ходе голосования ратификацию сделки с Соединёнными Штатами.

«Проведя это голосование, Зеленский в очередной раз возьмёт всех депутатов в подельники», — написал Дубинский в Telegram.

Он отметил, что никто из «украинского политического истеблишмента» не в состоянии «пойти против» США, все украинские депутаты выступят в поддержку соглашения.

По словам Дубинского, таким образом депутаты поддержат не только сделку, но и самого Зеленского, его план, продолжение конфликта и отмену выборов на Украине.

Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что парламент должен ратифицировать соглашение с США в четверг.

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает, что американская сторона получают «приоритетное право» покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение не содержит гарантий безопасности для украинской стороны.

Александр Дубинский заявлял, что соглашением с Соединёнными Зеленский лишь выиграл себе немного времени.