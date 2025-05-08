Юрист Черных-Аипов: новости о запрете теплиц безосновательны

Информация о запрете строительства теплиц не соответствует действительности.
Информация о запрете строительства теплиц на землях сельхозназначения не соответствует действительности. Законодательных оснований для таких ограничений нет, а распространяемые в интернете сообщения преувеличены. Об этом сообщил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.
«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом информация, растиражированная в интернете, имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких “мифических ограничениях”, и их масштаб искусственно преувеличен. Земли сельхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось», — рассказал агентству «Прайм» Черных-Аипов.
Он отметил, что штрафы за теплицы возможны только в отдельных случаях — если нарушены градостроительные нормы или капитальные постройки возводятся там, где это запрещено. По словам юриста, это не новые правила.
Ранее сообщалось, что с 2025 года владельцы дачных участков должны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, в том числе к теплицам, если они имеют фундамент и стационарные коммуникации — такие объекты подлежат обязательной регистрации. За невыполнение этих правил постройку могут демонтировать по решению суда. Также владельцам садовых участков напомнили о штрафах за запрещенные растения и грибы.