Юрист Черных-Аипов: новости о запрете теплиц безосновательны

«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом информация, растиражированная в интернете, имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких “мифических ограничениях”, и их масштаб искусственно преувеличен. Земли сельхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось», — рассказал агентству «Прайм» Черных-Аипов.