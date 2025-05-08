Вторые длинные майские праздники продлятся с 8 по 11 мая

В России стартует второй период майских выходных — с 8 по 11 мая, напоминает эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, слова которой приводит РИА Новости.
Четырехдневный отдых стал возможен благодаря переносу рабочих дней, установленному на государственном уровне. В частности, 8 мая, четверг, станет нерабочим за счёт переноса выходного дня с 23 февраля, который в этом году пришёлся на воскресенье.
Таким образом, второй блок майских праздников охватывает период с четверга по воскресенье, аналогично первому, который уже прошёл с 1 по 4 мая.
Как пояснила Лопатина, подобная практика предусмотрена Трудовым кодексом РФ и направлена на более эффективное распределение праздничных и рабочих дней в течение календарного года, позволяя гражданам получать больше непрерывного отдыха.
Ранее сообщалось, что право на двойную оплату труда в майские праздники имеют все категории работников, независимо от формы занятости.