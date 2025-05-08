NHK: ракеты Северной Кореи упали в Японском море

Ракеты КНДР упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, информирует телеканал NHK.
По данным японского телеканала, сведения об ущербе не поступали.
При этом премьер-министр Японии Сигэру Исиба распрядился, чтобы «профильные министерства» активизировал сбор и анализ сведений о ракетном пуске Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Пхеньян выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Южнокорейские военные назвали её «неопознанной», а чуть позже заявили, что речь идёт о нескольких баллистических ракетах, «предположительно малой дальности». В Сеуле добавили, что ракеты были запущены из района города Вонсан.
Напомним, Пхеньян запустил несколько баллистических ракет в сторону Жёлтого моря в марте текущего года, когда Соединённые Штаты и Южная Корея начали масштабные манёвры Freedom Shield.