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В Хабаровске опровергли фейк об «отравленных подарках» на 9 Мая

Власти просят не верить сообщениям о якобы токсичных конфетах и воде от волонтёров.

Источник: Соцсети

В Хабаровске в мессенджерах жителей города появилась ложная информация о том, что накануне праздников 9 Мая якобы завезена партия «отравленных» продуктов, которые будут раздавать волонтёры, в частности, воду, шоколадки и конфеты, — сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».

Официальные структуры опровергли эти слухи. Вся продукция, предназначенная для раздачи, проходит обязательную сертификацию. Утверждения о «токсичных подарках» не имеют под собой оснований и направлены на создание паники.

Власти напоминают: доверять следует только проверенным источникам, особенно в преддверии массовых мероприятий.