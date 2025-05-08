В Хабаровске опровергли фейк об «отравленных подарках» на 9 Мая

В Хабаровске в мессенджерах жителей города появилась ложная информация о том, что накануне праздников 9 Мая якобы завезена партия «отравленных» продуктов, которые будут раздавать волонтёры, в частности, воду, шоколадки и конфеты, — сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».