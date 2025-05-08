Россиянам рассказали о способе защиты от болезней с помощью смеха

Просмотр комедий может положительно сказаться на здоровье организма. Чем чаще вы смеетесь, тем лучше работает сердце, крепче сосуды и дольше жизнь. Об этом KP.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Ольга Ткачева.
— По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц, — отметила эксперт.
Но это не единственная польза от смеха. Как выяснили ученые, он помогает даже лучше запоминать информацию.
— Лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается, — объяснила медик.
К тому же смех повышает иммунитет, уменьшает боль и даже может заменить легкие физические нагрузки. По словам специалиста, во время смеха улучшается дыхание и кровообращение.