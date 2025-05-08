В Приднестровье открыли мемориальную доску Гитлеру: есть нюанс

Мемориальная доска в память о бойце 73-го пулеметного батальона Красной Армии Семене Гитлере была открыта 7 мая в Приднестровье, где он сражался с фашистами в 1941 году. На церемонии, которая состоялась на взорванной во время Великой Отечественной войны долговременной огневой точке Тираспольского укрепрайона, принимали участие воспитанники местной Суворовской школы. Об этом сообщает министерство обороны непризнанной республики.
Отмечается, что красноармеец Семен Константинович Гитлер отличился при обороне Одессы. Его взвод уже попал в окружение, но герой почти восемь суток своим пулеметом уничтожал фашистов. Когда же все боеприпасы закончились, пулеметчик ползком пробирался 10 км до своих войск.
Семен Гитлер был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и посмертно — «За оборону Севастополя» (посмертно) «. Герой погиб в 1942 году при обороне Севастополя, после этого в приказ о его награждении было решено внести изменения. Его фамилию с Гитлера сменили на “Гитлев”.
В Самаре 7 мая отметили 50-летие с момента открытия памятника самолету Ил-2, который стал «крыльями Победы» в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года в канун 30-летия Победы уникальный штурмовик, прозванный за свою живучесть летающим танком, застыл на пьедестале, как будто перед взлетом.
А в Брянске в этот же день открыли новый памятник штрафной роте. Символично, что открытие монумента состоялось накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Установленная в 70-е годы на месте братской могилы бетонная стела нуждалась не просто косметическом ремонте. Сама история ребят, которые первыми бросились в бой, чтобы освободить Брянск в 1943-м году, обязывала уделить внимание этому памятному месту.
Ранее в Кемерове открыли мемориальный комплекс, посвящённый героям-сибирякам. Центр архитектурной композиции — монумент в честь воина-освободителя Николая Ивановича Масалова — точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке. Мемориальный комплекс дополняют конструкции с именами 2916 сибиряков — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России.