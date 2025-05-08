В Приднестровье открыли мемориальную доску Гитлеру: есть нюанс

А в Брянске в этот же день открыли новый памятник штрафной роте. Символично, что открытие монумента состоялось накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Установленная в 70-е годы на месте братской могилы бетонная стела нуждалась не просто косметическом ремонте. Сама история ребят, которые первыми бросились в бой, чтобы освободить Брянск в 1943-м году, обязывала уделить внимание этому памятному месту.