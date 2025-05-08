Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 мая

У Тельцов, наоборот, утро будет сложным, и многие дела могут пойти не так, как планировалось. На работе могут возникнуть трудности, и вам придется изменить свои планы или отказаться от задуманного. Не стоит сейчас вступать в споры с окружающими — это не приведет к желаемому результату. Лучше сосредоточьтесь на своем душевном спокойствии и займитесь спортом.