CBC: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе разговора за закрытыми дверями

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и канадский премьер-министр Марк Карни «нашли общий» язык в ходе «конфиденциальной беседы», информирует CBC.
По данным канадского телеканала, беседа состоялась в ходе обеда в комнате Рузвельта. Об этом рассказал неназванный чиновник из Канады.
«По словам чиновника, оба лидера довольно хорошо ладили, и президент подчеркнул в начале и в конце обеда, что для него было честью принимать нового премьер-министра в Белом доме», — говорится в публикации.
Источник отметил, что основную «часть времени за обедом» Трамп и премьер-министр Канады обсуждали вопросы внешней политики. В частности, речь шла о новых тарифах Соединённых Штатов, конфликте на Украине, а также намерении Трампа включит Канаду в состав США.
Встреча состоялась 5 мая в Белом доме. Трамп неоднократно заявлял, что жители Канады хотят, чтобы страна стала 51-м американским штатом. Марк Карни выступил против данного предложения Трампа.