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Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае

SuperJob: большинство россиян приветствует длинные выходные в мае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

«Семь из десяти опрошенных положительно восприняли эту новость: “Хорошо отдохнуть полезно для здоровья”; “Обработку приусадебных участков никто не отменял”. А 7% высказались против: “Работать нужно, а не отдыхать”, — уверены респонденты. В исследование приняло участие 1600 россиян.

Еще 18% восприняли майские выходные равнодушно, а 7% затруднились с ответом. Эти люди заявили: «С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим».

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет — только 65%.

Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники жители страны отдыхают дважды по четыре дня: 1−4 и 8−11 мая.