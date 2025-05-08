Полковник Хатылев заявил, что ВСУ помогают запускать дроны с территории РФ

Полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ заявил, что часть беспилотников, которыми украинские военные атакуют Россию, запускается непосредственно с российской территории.
— Существуют БПЛА, в характеристиках которых заложена возможность летать на две тысячи километров. Они запускаются с Украины. ФСБ и другим органам известно, что запуски определенного типа беспилотников происходят и с территории России. Так могут действовать диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна. Им платят деньги, дают средства, и они выполняют эти задачи, — высказался он в беседе с News.ru.
По его мнению, Украина активизировала атаки дронов по Москве, чтобы сорвать торжественные мероприятия на Красной площади 9 мая.
— Украинский президент Владимир Зеленский добивается того, чтобы главы стран, которые заявлены как гости парада, к нам не летели. Он доказывает своим западным спонсорам, что может предпринимать какие-то действия, — пояснил Хатылев порталу.
Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заверил меня, что Россия сможет отбиться от украинских беспилотников в праздничные дни. Об этом 7 мая сообщил журналист Александр Юнашев. Он спросил у главы ведомства, много ли БПЛА будут лететь в сторону столицы в эти дни, и смогут ли Вооруженные силы РФ их ликвидировать.