Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Хатылев заявил, что ВСУ помогают запускать дроны с территории РФ

Полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ заявил, что часть беспилотников, которыми украинские военные атакуют Россию, запускается непосредственно с российской территории.

Полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ заявил, что часть беспилотников, которыми украинские военные атакуют Россию, запускается непосредственно с российской территории.

— Существуют БПЛА, в характеристиках которых заложена возможность летать на две тысячи километров. Они запускаются с Украины. ФСБ и другим органам известно, что запуски определенного типа беспилотников происходят и с территории России. Так могут действовать диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна. Им платят деньги, дают средства, и они выполняют эти задачи, — высказался он в беседе с News.ru.

По его мнению, Украина активизировала атаки дронов по Москве, чтобы сорвать торжественные мероприятия на Красной площади 9 мая.

— Украинский президент Владимир Зеленский добивается того, чтобы главы стран, которые заявлены как гости парада, к нам не летели. Он доказывает своим западным спонсорам, что может предпринимать какие-то действия, — пояснил Хатылев порталу.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заверил меня, что Россия сможет отбиться от украинских беспилотников в праздничные дни. Об этом 7 мая сообщил журналист Александр Юнашев. Он спросил у главы ведомства, много ли БПЛА будут лететь в сторону столицы в эти дни, и смогут ли Вооруженные силы РФ их ликвидировать.