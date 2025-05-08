Полковник Хатылев заявил, что ВСУ помогают запускать дроны с территории РФ

— Существуют БПЛА, в характеристиках которых заложена возможность летать на две тысячи километров. Они запускаются с Украины. ФСБ и другим органам известно, что запуски определенного типа беспилотников происходят и с территории России. Так могут действовать диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна. Им платят деньги, дают средства, и они выполняют эти задачи, — высказался он в беседе с News.ru.