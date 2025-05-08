Массовая задержка и отмена рейсов наблюдается в аэропорту Челябинска 8 мая

На вылет в Москву задерживаются рейсы ДР 414 (отправление в 05:20, расчетное время — 09:00), ДР 6570 (05:50 и 09:40 соответственно), СУ 1533 (07:20 и 09:00), в Санкт-Петербург (рейс ДР 550, по расписанию вылет в 06:00, расчетное — 10:00). Отменен рейс на Москву СУ 1535 (вылет 12:30).