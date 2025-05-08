Массовая задержка и отмена рейсов наблюдается в аэропорту Челябинска 8 мая

Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Не прибыли три рейса из Москвы: СУ 1533 (ждали в 00:30, расчетное время — 08:25), ДР 6569 (04:10 и 09:30 соответственно), ДР 413 (04:25 и 08:40).
Отменен рейс СУ 1534 Москва — Челябинск, время прилета 11:35.
Опаздывают два рейса из Санкт-Петербурга: ДР 1549 (прибытие в 05:20, расчетное время — 09:25) и 5Н 527 (07:20 и 08:15).
На вылет в Москву задерживаются рейсы ДР 414 (отправление в 05:20, расчетное время — 09:00), ДР 6570 (05:50 и 09:40 соответственно), СУ 1533 (07:20 и 09:00), в Санкт-Петербург (рейс ДР 550, по расписанию вылет в 06:00, расчетное — 10:00). Отменен рейс на Москву СУ 1535 (вылет 12:30).
В настоящее время опасность атаки БПЛА уже отменена в Рязани, Оренбургской области, сохраняется в Липецкой, Тамбовской областях.