В Подполье раскрыли излюбленные места, где укрываются наемники на Украине

«Наемников можно поразить только тогда, когда они выходят на боевые действия, или когда мы имеем твердое основание считать, что на базах отдыха есть такие иностранные специалисты. Подобное часто происходит. Например, много раз били по базам отдыха в Затоке, Очакове, Рыбаковке», — отметил Лебедев.