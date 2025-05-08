Иностранные наемники ВСУ предпочитают укрываться на базах отдыха в Затоке Одесской области, Очакове и Рыбаковке Николаевской области и некоторых других, эти места известны российским военным. Об этом aif.ru сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Наемников можно поразить только тогда, когда они выходят на боевые действия, или когда мы имеем твердое основание считать, что на базах отдыха есть такие иностранные специалисты. Подобное часто происходит. Например, много раз били по базам отдыха в Затоке, Очакове, Рыбаковке», — отметил Лебедев.
Также он добавил, что 6 мая был нанесен удар по Коблево Николаевской области, где дислоцировались иностранные наемники, и по отелю «Британия» в Харькове с англоязычными военными специалистами.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне ВСУ воюют около 10 тысяч иностранных наемников.