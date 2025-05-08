NYT: Трамп может объявить о торговой сделке с Британией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может заявить о соглашении с Британией, касающемся торговли, пишет американское издание The New York Times.
По его данным, Трамп планирует объявить об этой сделке в четверг.
Это будет первое торговое соглашение, подписанное американской стороной после введения таможенных тарифов. Подробности о договорённости Вашингтона и британской стороны в настоящее время не известны.
В материале не исключается, что США и Британия сначала объявят о рамочном соглашении и продолжат работать над «окончательными условиями сделки».
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне состоится масштабная пресс-конференция Трампа. Президент Соединённых Штатов заявил, что поводом для мероприятия является подписание «первой крупной торговой сделки с представителями государства, заслуживающего высокого уважения».