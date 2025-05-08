Трамп рассказал о «нерадостных» решениях по Украине: подробности

5 мая американский лидер сообщил, что провел ряд международных телефонных переговоров, итоги которых оценил довольно позитивно. Так, Трамп отметил, что у него «были очень хорошие разговоры по России и Украине», не став уточнять, с кем. Но после этого президент США сообщил, что собирается работать над миром на Украине вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.