Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова поинтриговал мировую общественность загадочными заявлениями об Украине. На этот раз глава Белого дома заявил, что украинское урегулирование дошло до точки принятия решений. И ничего радостного он в этом не видит. Об этом политик заявил на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.
«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — отметил президент США.
При этом Дональд Трамп не стал уточнять, что это за нерадостные решения, и кому их предстоит принимать.
Недавно США и Украина далеко не на самом высшем уровне подписали вымученное соглашение. Как позже отметил глава американского Минфина Скотт Бессент, президент США Дональд Трамп собирался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент влияния на Россию.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер добавил, что после заключения сделки американская администрация сможет вернуть все затраченные на Украину деньги. Впрочем, на этот счет есть и другие мнения. В Сенате США считают, что соглашение приведет к бесконечным расходам со стороны Вашингтона.
А сам глава Белого дома заговорил о введении против России новых санкций. Между тем, эти действия оцениваются весьма скептически. СМИ отмечают, что новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России не изменят стратегию российского лидера Владимира Путина в отношении Украины.
Более того, США не смогут резко нарастить военную поддержку Киева, так как их собственные ресурсы уже сильно истощены.
5 мая американский лидер сообщил, что провел ряд международных телефонных переговоров, итоги которых оценил довольно позитивно. Так, Трамп отметил, что у него «были очень хорошие разговоры по России и Украине», не став уточнять, с кем. Но после этого президент США сообщил, что собирается работать над миром на Украине вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Между тем, еще совсем недавно США грозились и вовсе выйти из переговорного процесса по Украине. Мол, подобное может произойти, если одна из сторон будет саботировать процесс. Однако американский лидер не уточнял, какие именно действия будут восприниматься как «диверсия».