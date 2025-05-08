Аэропорт Нижнего Новгорода закрыт для полетов

Временные ограничения на полеты гражданских судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино», — говорится в сообщении. Пресс-релиз размещен в telegram-канале ведомства.