Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыт для полетов

Временные ограничения на полеты гражданских судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино», — говорится в сообщении. Пресс-релиз размещен в telegram-канале ведомства.

Срочная новость Временные ограничения на полеты гражданских судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино», — говорится в сообщении. Пресс-релиз размещен в telegram-канале ведомства.