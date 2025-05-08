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Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения

Меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Источник: Аргументы и факты

В воздушной гавани Нижнего Новгорода установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС с 04:30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Ранее сообщалось, что три аэропорта в российской столице возобновили приём и выпуск самолётов.

Также стало известно, что 73 процента самолётов, которые совершили посадку на запасных аэродромах 6 и 7 мая, прибыли в аэропорты назначения.