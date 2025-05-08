В Колумбии состоялась международная конференция к 80-летию Победы

Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в колумбийской столице Боготе, сообщило российское посольство в Колумбии.
Мероприятие проводилось совместно с боготинским Университетом Колехио-Майор-де-Кундинамарка. Оно прошло при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
«С докладами выступили члены местного научно-экспертного сообщества и председатель Координационного совета организации российских соотечественников в Колумбии Д. В. Максимова», — отметило посольство на своём сайте.
Кроме того, по видеосвязи к конференции присоединились представители университета ИТМО и директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. В рамках мероприятия, в которой приняли участие более 100 человек, обсуждались события Великой Отечественной войны, отношения СССР и Колумбии, а также послевоенное восстановление Советского Союза.
Напомним, в конце февраля в Музее Калининского фронта состоялась научно-практическая конференция экспертного совета при законодательном собрании Тверской области «80 лет Победы в Великой Отечественной войне: сохранение памяти и передача будущим поколениям». В ней участвовали члены совета областного парламента, экспертного совета, представители Тверской епархии, вузов, общественности и региональной молодежной палаты.