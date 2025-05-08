В Колумбии состоялась международная конференция к 80-летию Победы

Кроме того, по видеосвязи к конференции присоединились представители университета ИТМО и директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. В рамках мероприятия, в которой приняли участие более 100 человек, обсуждались события Великой Отечественной войны, отношения СССР и Колумбии, а также послевоенное восстановление Советского Союза.