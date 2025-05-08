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Россиян предупредили о неожиданной опасности на даче

Во время дачных работ на майских праздниках стоит быть аккуратными, ведь чрезмерные физические нагрузки могут привести к серьезным заболеваниям спины. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Как отметил врач, именно после надрыва и повышенных физических нагрузок в период майских праздников россияне чаще начинают заботиться о своем здоровье и обращаться за медицинской помощью.

После майских праздников россияне чаще всего обращаются свое внимание на здоровье, заявил Кабычкин.

Во время дачных работ на майских праздниках стоит быть аккуратными, ведь чрезмерные физические нагрузки могут привести к серьезным заболеваниям спины. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Как отметил врач, именно после надрыва и повышенных физических нагрузок в период майских праздников россияне чаще начинают заботиться о своем здоровье и обращаться за медицинской помощью.

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«Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на “агрофитнес” в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее. В течение года нужно посещать врача профильного, массажиста, нужно выполнять физические нагрузки в виде гимнастики, плавания и так далее», — заявил Кабычкин, отметив, что в таком случае работа в огороде будет по плечу, а риск получить серьезные осложнения будет ниже. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Врач также порекомендовал использовать специальные корсеты и бандажи для поддержки суставов и позвоночника во время работы на участке. Он отметил важность соблюдения умеренности в физических нагрузках, правильного изменения положения тела и подъема только небольших тяжестей.

Кроме того, для удобства и снижения нагрузки на спину рекомендуется использовать низкие скамейки при уходе за растениями. По мнению специалиста, только при комплексном подходе к своему здоровью дачные работы принесут удовольствие и не станут причиной обострения хронических заболеваний.