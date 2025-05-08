Россиян предупредили о неожиданной опасности на даче

«Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на “агрофитнес” в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее. В течение года нужно посещать врача профильного, массажиста, нужно выполнять физические нагрузки в виде гимнастики, плавания и так далее», — заявил Кабычкин, отметив, что в таком случае работа в огороде будет по плечу, а риск получить серьезные осложнения будет ниже. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.