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Под гимн РФ встали все: хор Турецкого с аншлагом выступил в ООН в Нью-Йорке

Украинские активисты хотели сорвать концерт «Хора Турецкого», но их попытки потерпели крах.

Источник: Аргументы и факты

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке исполнил песни, посвященные Дню Победы. Украинские активисты пытались сорвать концерт, но не вышло. Зрители пели вместе с артистами, а когда зазвучал гимн России, все встали.

Зал не вместил всех желающих.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, концерт хора Турецкого в ночь на вторник по московскому времени прошел с аншлагом.

По его словам, во время исполнения таких композиций, как «Бухенвальдский набат» и «День Победы», зал подпевал артистам.

«Была атмосфера единства и поддержки… На мероприятие пришло так много людей, что многим желающим не удалось попасть в зал, рассчитанный на 1800 мест», — поделился Полянский.

Представители Украины пытались сорвать концерт.

Полянский также рассказал, что украинские активисты хотели сорвать концерт «Хора Турецкого».

Он подчеркнул, что активные попытки представителей Украины и их европейских спонсоров помешать выступлению российского коллектива потерпели крах.

«Буквально накануне, отчаявшись помешать проведению концерта, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать его. Как видите, не сработало», — поделился Полянский.

Когда начали петь гимн России — встали все.

После выступления лидер «Хора Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий поделился с aif.ru своими впечатлениями.

«Произошло уникальное чудо. Пятьдесят процентов зала не понимало русский, но в конце мы спели гимн России — и встали все!» — сказал он.

Турецкий констатировал, что этот факт свидетельствует о «признании нашей великой страны».

«Это счастье, что в преддверии 80-летия Победы у нас была такая возможность выступить. ООН, 5 мая 2025 года. Далее — Берлин и Сталинград!» — поделился ранее Турецкий с aif.ru.

Хор Турецкого исполняет композиции более чем на десяти языках мира.

«Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив, который имеет широкий репертуар: мировая классика, рок, опера, джаз, народная и поп-музыка.

Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира, в том числе, а капелла.

5 мая 2025 года «Хор Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano провёл концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Музыканты исполнили более десятка композиций как на русском, так и на иностранных языках. Среди них — «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «Калинка», «Катюша», «День Победы» и другие.