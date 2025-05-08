Под гимн РФ встали все: хор Турецкого с аншлагом выступил в ООН в Нью-Йорке

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке исполнил песни, посвященные Дню Победы. Украинские активисты пытались сорвать концерт, но не вышло. Зрители пели вместе с артистами, а когда зазвучал гимн России, все встали.
Зал не вместил всех желающих.
Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, концерт хора Турецкого в ночь на вторник по московскому времени прошел с аншлагом.
По его словам, во время исполнения таких композиций, как «Бухенвальдский набат» и «День Победы», зал подпевал артистам.
«Была атмосфера единства и поддержки… На мероприятие пришло так много людей, что многим желающим не удалось попасть в зал, рассчитанный на 1800 мест», — поделился Полянский.
Представители Украины пытались сорвать концерт.
Полянский также рассказал, что украинские активисты хотели сорвать концерт «Хора Турецкого».
Он подчеркнул, что активные попытки представителей Украины и их европейских спонсоров помешать выступлению российского коллектива потерпели крах.
«Буквально накануне, отчаявшись помешать проведению концерта, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать его. Как видите, не сработало», — поделился Полянский.
Когда начали петь гимн России — встали все.
После выступления лидер «Хора Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий поделился с aif.ru своими впечатлениями.
«Произошло уникальное чудо. Пятьдесят процентов зала не понимало русский, но в конце мы спели гимн России — и встали все!» — сказал он.
Турецкий констатировал, что этот факт свидетельствует о «признании нашей великой страны».
«Это счастье, что в преддверии 80-летия Победы у нас была такая возможность выступить. ООН, 5 мая 2025 года. Далее — Берлин и Сталинград!» — поделился ранее Турецкий с aif.ru.
Хор Турецкого исполняет композиции более чем на десяти языках мира.
«Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив, который имеет широкий репертуар: мировая классика, рок, опера, джаз, народная и поп-музыка.
Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира, в том числе, а капелла.
5 мая 2025 года «Хор Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano провёл концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Музыканты исполнили более десятка композиций как на русском, так и на иностранных языках. Среди них — «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «Калинка», «Катюша», «День Победы» и другие.