«Какая-то загадка»: эксперты отметили, что YouTube внезапно заработал в РФ

У некоторых пользователей возобновилась работа YouTube, причем, видео стали загружаться без подключенного VPN. Однако у большинства жителей России он все равно был недоступен. Опрошенные aif.ru эксперты объяснили, почему видеохостинг мог возобновить работу и могут ли россияне также внезапно начать пользоваться заблокированными в РФ сервисами.
У кого начал работать YouTube.
Большинство отзывов о возобновлении нормальной работы видеохостинга без помощи VPN стали поступать из столичного региона. У некоторых пользователей загрузка контента осуществлялась только через браузер на компьютере, у других — через мобильное приложение. Причем, работал сервис и через Wi-Fi, и без подключения к нему.
«С 5 мая мобильное приложение стабильно запускается у части пользователей, независимо от оператора связи, и продолжает работать при подключении через Wi-Fi», — писали пользователи.
«В браузере по Wi-Fi смог загрузить видео и без проблем его посмотреть. В мобильном приложении ни через Wi-Fi, ни по мобильному интернету не работает ничего», — сказано в сообщении другого пользователя, которого цитирует СМИ.
Почему мог заработать YouTube.
YouTube мог заработать у некоторых пользователей из-за того, что они смогли подключиться к определенным серверам, заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, что происходит с видеохостингом в России никто не знает — то он совсем не работает, то иногда что-то срабатывает. Эксперт считает, что у сервиса есть действительно заблокированные серверы, те, что не работают совсем и те, которые продолжают функционировать.
«В зависимости от того, к какому серверу вас подключили, то и происходит. В интернете же у нас трафик ходит разными путями, то есть он может пройти напрямую, а может в круг — там, где встречает сопротивление, начинает искать другой путь», — сказал собеседник издания.
Будет ли YouTube и дальше работать без VPN.
Клименко в разговоре с aif.ru выразил мнение, что у некоторых пользователей работа YouTube продлится недолго. При этом он подчеркнул, что логической ясности, почему видеохостинг начинает у кого-то работать без VPN — нет. По его словам, возможно, у некоторых сервис уже перестал функционировать, у других это может произойти сегодня.
«Может, действительно у YouTube сервера деградировались, то есть какие-то работают, какие-то нет. Идет трафик через него, а потом он раз и сломался. То есть периодически YouTube как-то работает, но неизвестно почему — это уровень гадания», — считает эксперт.
Когда и почему почему YouTube был заблокирован в России.
В июле 2024 года занимавший в тот период пост глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял о «деградации» качества работы сервиса и назвал это вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google. Позже он объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. По его словам, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России.
На настоящий момент YouTube не входит в перечень заблокированных в РФ сайтов. Сбои в работе видеохостинга в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google, которые компания перестала обслуживать после ухода из России.
Могут ли начать работать другие заблокированные сервисы.
Клименко в беседе с aif.ru отметил, что заблокированные в РФ сервисы могут возобновить работу в стране только по решению суда и при условии выполнения требований российского законодательства. На примере социальной сети X* (бывшая Twitter) эксперт пояснил, что она заблокирована в России по решению суда. Он подчеркнул, что Роскомнадзор не может сам по своему желанию разблокировать соцсеть.
«Twitter тогда инкриминировали что-то с японской порнографией, еще какие-то истории. Там процедура разблокировки предельно проста — за что заблокировали, то должно исчезнуть. То есть должно быть решение суда, никаким другим путем это не может произойти», — сказал собеседник издания.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.