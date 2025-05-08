«Какая-то загадка»: эксперты отметили, что YouTube внезапно заработал в РФ

YouTube мог заработать у некоторых пользователей из-за того, что они смогли подключиться к определенным серверам, заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, что происходит с видеохостингом в России никто не знает — то он совсем не работает, то иногда что-то срабатывает. Эксперт считает, что у сервиса есть действительно заблокированные серверы, те, что не работают совсем и те, которые продолжают функционировать.