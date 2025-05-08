Белоусов одним словом ответил на вопрос о его одежде на Параде Победы

На празднование приедут главы почти 30 государств, а на параде будут присутствовать ветераны со всего мира, в том числе — ветераны Второй Мировой из США. Что же касается президента России, то у него в эти четыре дня будет крайне насыщенный рабочий график, который по большей части будет состоять и целого марафона двусторонних переговоров с главами государств, приехавших в Москву.