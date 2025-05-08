Белоусов одним словом ответил на вопрос о его одежде на Параде Победы

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов уклонился от прямого ответа на вопрос о том, в чем он будет принимать свой первый в должности главы оборонного ведомства парад Победы. Журналистов интересовало: в штатском будет министр или в форме.
«Увидите», — лаконично и интригующе ответил Андрей Белоусов.
Отметим, в 2025 году министр обороны РФ Белоусов впервые будет принимать парад Победы на Красной площади в Москве.
Напомним, День Победы в этом году обещает быть феноменальным. Торжества в честь 80-летия Победы и международные встречи распланированы на целых четыре дня, с 7 по 10 мая. Как отметил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, празднование 80-летия Великой Победы уже стало воистину крупнейшим международным мероприятием. Это показатель роста авторитета, статуса и влияния России в мире.
На празднование приедут главы почти 30 государств, а на параде будут присутствовать ветераны со всего мира, в том числе — ветераны Второй Мировой из США. Что же касается президента России, то у него в эти четыре дня будет крайне насыщенный рабочий график, который по большей части будет состоять и целого марафона двусторонних переговоров с главами государств, приехавших в Москву.
К слову, еще в прошлом году глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов пригласил в Москву военнослужащих из Корейской Народно-Демократической Республики. Он позвал их поучаствовать в параде по случаю 80-летия Победы.
А говоря о ветеранах Великой Отечественной войны, руководитель российского оборонного ведомства отметил, что забота о ветеранах — одна из главных задач на сегодняшний день. Он подчеркнул, что никто из семи тысяч фронтовиков, проживающих в стране, не должен быть обделён вниманием.
В ходе подготовки к торжествам к 9 мая Белоусов подчеркивал, что цель России — сохранить достоверную информацию о подвиге наших солдат, продолжить работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. А также — попыткам преуменьшить вклад Советского Союза и наших народов в разгром нацистской Германии.