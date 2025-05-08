СМИ: Украинская элита и власти стали вывозить свои семьи из Киева

Украинские власти и представители так называемой элиты начали вывозить свои семьи из Киева. Об этом написали несколько СМИ и Telegram-каналов, которые связали это с тем, что волна атак на Россию может продолжиться даже с наступлением объявленного российским президентом Владимиром Путиным перемирия, а значит, может последовать и ответ.
— Появилась информация, что в Киеве уже началась паника — украинская элита в срочном порядке начала эвакуировать свои семьи, — написало издание «МК».
Также Telegram-канал Mash сообщил, что «власти из столицы Незалежной ретируются», а своих близких «они уже вывозят из страны».
— Украина, похоже, доигралась с атаками по РФ, и в частности, по московскому региону, в преддверии Дня Победы, — отметили в «МК».
Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России российским президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.
РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передал Кремль 28 апреля, ссылаясь на соответствующее решение российского лидера.