СМИ: Украинская элита и власти стали вывозить свои семьи из Киева

Украинские власти и представители так называемой элиты начали вывозить свои семьи из Киева. Об этом написали несколько СМИ и Telegram-каналов, которые связали это с тем, что волна атак на Россию может продолжиться даже с наступлением объявленного российским президентом Владимиром Путиным перемирия, а значит, может последовать и ответ.