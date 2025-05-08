Куда улететь из России прямым рейсом без визы

Сейчас из Москвы и других городов России много прямых международных рейсов, так что помимо популярных у путешественников Турции и Беларуси, можно отправиться в Армению, Вьетнам и Казахстан. Часто для путешествия в другую страну даже не нужен загранпаспорт. К тому же, во многих странах, которые считаются визовыми, она ставится на границе — о некоторых из них, интересных для путешественников, «РГ» рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин.