МИД Пакистана: между Исламабадом и Индией состоялся контакт

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что между пакистанской стороной и Индией «состоялся контакт», по его словам, речь идёт о советниках по нацбезопасности Пакистана и Индии.
«Да, между ними был контакт», — сказал министр в эфире турецкого телеканала TRT World.
Он ответил на соответствующий вопрос представителей средств массовой информации.
Напомним, приграничные районы Индии подверглись массированным обстрелам со стороны Пакистана.
Ранее сообщалось, что не менее 15 человек стали жертвами обстрелов приграничных районов Индии с пакистанской стороны.
Также стало известно, что военные Пакистана сбили истребитель Rafale ВВС Индии.
Конфликт между государствами начался из-за террористического акта в Пахалгаме на севере Индии в апреле.