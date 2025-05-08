Военнослужащие 268-го самоходно-артиллерийского полка, входящего в состав группировки войск «Центр», завершили комплексное восстановление мемориального объекта «Братская могила советских воинов 1665» на территории Шахтёрского муниципального округа в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ходе проведённых работ был капитально обновлён весь памятный ансамбль. Отреставрированы элементы, включая монумент в честь гвардии сержанта В. И. Карасёва, заменена мемориальная плита, восстановлен постамент, а также обустроены новая лестница, ограждение и установлена система ночной подсветки. Кроме того, военные навели порядок на прилегающей территории, придав мемориалу ухоженный и торжественный вид.
На торжественном открытии комплекса присутствовали глава округа Александр Шатов, командир полка Алексей Морозов, а также личный состав подразделения. Освящение восстановленного памятника провели священнослужители, после чего состоялась патриотическая программа с участием местных артистов. В память о погибших героях Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, к мемориалу возложили цветы. Военнослужащих, принявших участие в реставрации, отметили благодарственными письмами в честь 80-летнего юбилея Победы.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс будет восстановлен по примеру послевоенных лет.