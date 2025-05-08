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Военные восстановили памятник советским солдатам в ДНР к 80-летию Победы

В память о погибших героях Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, к мемориалу возложили цветы.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие 268-го самоходно-артиллерийского полка, входящего в состав группировки войск «Центр», завершили комплексное восстановление мемориального объекта «Братская могила советских воинов 1665» на территории Шахтёрского муниципального округа в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе проведённых работ был капитально обновлён весь памятный ансамбль. Отреставрированы элементы, включая монумент в честь гвардии сержанта В. И. Карасёва, заменена мемориальная плита, восстановлен постамент, а также обустроены новая лестница, ограждение и установлена система ночной подсветки. Кроме того, военные навели порядок на прилегающей территории, придав мемориалу ухоженный и торжественный вид.

На торжественном открытии комплекса присутствовали глава округа Александр Шатов, командир полка Алексей Морозов, а также личный состав подразделения. Освящение восстановленного памятника провели священнослужители, после чего состоялась патриотическая программа с участием местных артистов. В память о погибших героях Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, к мемориалу возложили цветы. Военнослужащих, принявших участие в реставрации, отметили благодарственными письмами в честь 80-летнего юбилея Победы.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс будет восстановлен по примеру послевоенных лет.