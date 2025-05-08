Военные восстановили памятник советским солдатам в ДНР к 80-летию Победы

В ходе проведённых работ был капитально обновлён весь памятный ансамбль. Отреставрированы элементы, включая монумент в честь гвардии сержанта В. И. Карасёва, заменена мемориальная плита, восстановлен постамент, а также обустроены новая лестница, ограждение и установлена система ночной подсветки. Кроме того, военные навели порядок на прилегающей территории, придав мемориалу ухоженный и торжественный вид.