Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие Владимирского ракетного объединения в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественное поздравление с индивидуальным концертом у дома ветерана Великой Отечественной войны Зои Васильевны Кисляковой», — отметили в ведомстве.
Когда началась война, поделились в министерстве историей ветерана, 17-летняя Кислякова не раздумывая направилась в военкомат — в 1941 году она уже закончила медицинское училище и работала медсестрой. Ее направили в партизанский отряд, а после боев в станице Крымской ее перевели в медико-санитарную роту. Победу она встретила в Германии. Кислякова награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
В министерстве рассказали, что военнослужащие вручили ветерану цветы и подарки от участников встречи, жителей города и студентов. После этого военный оркестр РВСН исполнил программу из военных песен, включая «Смуглянку», «Эх, дороги». Кульминацией мероприятия стало исполнение песни «День Победы» под аккомпанемент военного оркестра.