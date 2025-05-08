Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт

Когда началась война, поделились в министерстве историей ветерана, 17-летняя Кислякова не раздумывая направилась в военкомат — в 1941 году она уже закончила медицинское училище и работала медсестрой. Ее направили в партизанский отряд, а после боев в станице Крымской ее перевели в медико-санитарную роту. Победу она встретила в Германии. Кислякова награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».