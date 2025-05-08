В США рассекретили новые документы об убийстве брата Джона Кеннеди

Из одного из документов следовало, что ЦРУ и спецслужбы Австралии в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из документов о покушении на Джона Кеннеди. В нём приводилась информация о телефонном звонке в посольство США в Канберре, сделанном мужчиной, который представился шофером, работающим в дипломатическом представительстве СССР в Польше.