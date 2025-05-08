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В США рассекретили новые документы об убийстве брата Джона Кеннеди

Опубликованные материалы содержат переписку ФБР в рамках расследования убийства американского политика.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов обнародовали ещё 60 тыс. страниц из засекреченных документов, касающихся расследования убийства Роберта Кеннеди — брата 35-го американского президента Джона Кеннеди, следует из информации, размещённой на сайте Национального архива США.

Ранее были опубликованы 10 тыс. страниц. Остальные документы удалось найти в ходе проверки архивов ФБР и ЦРУ.

«Сегодняшняя публикация является важным шагом к максимальной прозрачности, поиску правды и её распространению», — написала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, комментируя на своей странице в X* появление новой информации по делу Роберта Кеннеди.

Указанные документы содержат переписку ФБР в рамках расследования его убийства. Также там приводятся версии преступления, выдвинутые подразделениями ведомства.

Напомним, в марте Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства президента Джона Кеннеди. Отмечалось, что оцифровка записей продолжится, и их будут обнародовать по мере готовности.

Из одного из документов следовало, что ЦРУ и спецслужбы Австралии в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из документов о покушении на Джона Кеннеди. В нём приводилась информация о телефонном звонке в посольство США в Канберре, сделанном мужчиной, который представился шофером, работающим в дипломатическом представительстве СССР в Польше.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.