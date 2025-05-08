Зеленский отдал Штатам запасы марганца, которые его дед отбивал во время ВОВ

Дед украинского лидера добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет, а в 1942-м после окончания военного училища он стал командиром батареи 120-мм минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.