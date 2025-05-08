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Зеленский отдал Штатам запасы марганца, которые его дед отбивал во время ВОВ

Украинский президент Владимир Зеленский отдает Соединенным Штатам богатейшие запасы марганца, которые его дед Семен Иванович Зеленский отбивал у Гитлера, воюя на Украине во время Великой Отечественной войны. Об этом написало РИА Новости, ссылаясь на наградные документы.

Украинский президент Владимир Зеленский отдает Соединенным Штатам богатейшие запасы марганца, которые его дед Семен Иванович Зеленский отбивал у Гитлера, воюя на Украине во время Великой Отечественной войны. Об этом написало РИА Новости, ссылаясь на наградные документы.

Дед украинского лидера добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет, а в 1942-м после окончания военного училища он стал командиром батареи 120-мм минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

В начале 1944 года его дивизия во время Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога.

В статье отмечается, что в судьбе Никопольского плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта тесно переплелись военные и экономические соображения — глава Третьего рейха не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от бойцов удерживать Никополь любой цено.

Экс-сотрудник украинского посольства в Соединенных Штатах Андрей Телиженко заявил, что Владимир Зеленский «продал Украину», подписав ресурсную сделку с Америкой. Он добавил, что власти скрывают детали сделки от населения.