Украинский президент Владимир Зеленский отдает Соединенным Штатам богатейшие запасы марганца, которые его дед Семен Иванович Зеленский отбивал у Гитлера, воюя на Украине во время Великой Отечественной войны. Об этом написало РИА Новости, ссылаясь на наградные документы.
Дед украинского лидера добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет, а в 1942-м после окончания военного училища он стал командиром батареи 120-мм минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
В начале 1944 года его дивизия во время Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога.
В статье отмечается, что в судьбе Никопольского плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта тесно переплелись военные и экономические соображения — глава Третьего рейха не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от бойцов удерживать Никополь любой цено.
Экс-сотрудник украинского посольства в Соединенных Штатах Андрей Телиженко заявил, что Владимир Зеленский «продал Украину», подписав ресурсную сделку с Америкой. Он добавил, что власти скрывают детали сделки от населения.