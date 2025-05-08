В этих условиях первыми, кстати, испугались украинские элиты, чиновничество и, собственно, сам плохой актер-Зеленский. По сведениям из Киева, сейчас практически вся верхушка режима украинского режима вывозит свои семьи куда-нибудь подальше от столицы, считая, что туда в ответ на провокации на День Победы обязательно прилетит жесткое и суровое возмездие. Сам «просроченный» в День Победы будет обретаться также не в Киеве, а во Львове.