Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского так стремится сорвать парад Победы в Москве в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы создать видимость изоляции и слабости России и всех тех, кто приедет на торжества. Об этом «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил», — сказал он.
Вместе с тем, отмечает военный эксперт Виктор Литовкин, главарь киевского режима не принял перемирия на время празднования Дня Победы и продолжит провокации. Но если Украина решится на удар по Красной площади, от Киева мокрого места не останется, уверен Литовкин.
Ранее Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая. Позже появилась информация о возможных провокациях со стороны Киева.
В этих условиях первыми, кстати, испугались украинские элиты, чиновничество и, собственно, сам плохой актер-Зеленский. По сведениям из Киева, сейчас практически вся верхушка режима украинского режима вывозит свои семьи куда-нибудь подальше от столицы, считая, что туда в ответ на провокации на День Победы обязательно прилетит жесткое и суровое возмездие. Сам «просроченный» в День Победы будет обретаться также не в Киеве, а во Львове.