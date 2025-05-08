Запрет на установку теплиц в огороде — правда или миф?

Россиян могут оштрафовать за установленные на участке теплицы в тех случаях, когда это сделано в нарушением градостроительных норм. Об этом напомнил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов, комментируя появившуюся в сети информацию о якобы введенном запрете на установку теплиц на землях сельзозназначения.