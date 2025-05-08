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Запрет на установку теплиц в огороде — правда или миф?

Юрист Черных-Аипов оценил слухи о запрете строительства теплиц.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут оштрафовать за установленные на участке теплицы в тех случаях, когда это сделано в нарушением градостроительных норм. Об этом напомнил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов, комментируя появившуюся в сети информацию о якобы введенном запрете на установку теплиц на землях сельзозназначения.

«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску», — сказал юрист в интервью агентству «Прайм», указав, что упомянутые ограничения являются мифическими.

Также Черных-Аипов напомнил, что нельзя возводить капитальные теплицы на участках, выделяемых для огородничества.

Ранее юрист Русяев рассказал о случаях, когда установка теплицы карается штрафом.

Напомним, налог на теплицы в 2025 в России нужно платить только тем россиянам, которые возвели на своих участках капитальные теплицы на фундаменте.

А вот петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за теплиц на даче потому, что тот выращивал в них коноплю.