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Подполье: наемники на Украине селятся в пентхаусы в фешенебельных районах

На стороне ВСУ воюют около 10 тысяч наемников.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, предпочитают жить в пентхаусах или квартирах в фешенебельных районах. Об этом aif.ru рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наемники прячутся в основном среди обычных людей. Снимают в фешенебельном районе какой-нибудь хороший пентхаус или квартиру. В доме живет до 10 наемников, в квартире в среднем по 3−4», — сказал Лебедев.

Он уточнил, что снимать пентхаусы могут позволить себе богатые наемники. К таким он причислил грузин и европейцев.

«Прибалты и поляки — победнее, они стараются заселиться там, что предлагает Украина: это дома отдыха или базы отдыха», — добавил подпольщик.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин заявил, что на стороне Украины воюют около 10 тысяч иностранных наемников. В отношении 902 наемников были вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых.