Япония направила Северной Корее протест из-за пуска ракеты

Власти Японии направили «решительный протест» Пхеньяну в связи ракетным пуском, заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.
По его словам, Токио считает данные действия Северной Кореи угрозой безопасности.
«Данные пуски баллистических ракет нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьёзную проблему для обеспечения безопасности наших граждан. Мы направили решительный протест Северной Корее и выразили решительное осуждение данных действий», — сказал он в ходе встречи с журналистами.
В Японии заявили, что ракета пролетела примерно 800 километров, максимальная высота полёта составила 100 километров. Японские власти уточнили, что полёт «проходил по нестандартной траектории».
Министр также добавил, что японская сторона «для обеспечения защиты граждан намерена тесно взаимодействовать» с Соединёнными Штатами, Южной Кореей и другими государствами, по его словам Токио следит за ситуацией, а также собирает и анализирует информацию.
Ранее сообщалось, что Пхеньян выпустил баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Японии заявили, что ракеты упали за пределами экономической зоны страны.