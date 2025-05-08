Клименко рассказал, когда в РФ будет разблокирована соцсеть Х Илона Маска

Социальная сеть X* (бывшая Twitter) может быть разблокирована в России только по решению суда и при условии выполнения требований российского законодательства. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ранее пользователи сообщили о возобновлении работы Youtube в России. По их словам, на видеохостинге снова можно смотреть ролики на сайте без вспомогающих приложений.
«У нас же кто-то из депутатов говорил: “А давайте разблокируем запрещенную соцсеть”. Ему справедливо ответили, что было решение заблокировать, поэтому должно появиться решение разблокировать. Не может Роскомнадзор сам по своему желанию разблокировать Twitter. Соответственно, есть определенная процедура. Twitter тогда инкриминировали что-то с японской порнографией, еще какие-то истории. Там процедура разблокировки предельно проста — за что заблокировали, то должно исчезнуть. То есть должно быть решение суда, никаким другим путем это не может произойти», — сказал эксперт.
Клименко в разговоре с aif.ru объяснил, почему в России мог внезапно заработать Youtube. Также собеседник издания пояснил, сколько видеохостинг будет доступен пользователям в РФ.
До этого министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял журналистам, что видеохостинг YouTube пока не проявляет желания соблюдать российское законодательство.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.