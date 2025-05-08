Клименко рассказал, когда в РФ будет разблокирована соцсеть Х Илона Маска

«У нас же кто-то из депутатов говорил: “А давайте разблокируем запрещенную соцсеть”. Ему справедливо ответили, что было решение заблокировать, поэтому должно появиться решение разблокировать. Не может Роскомнадзор сам по своему желанию разблокировать Twitter. Соответственно, есть определенная процедура. Twitter тогда инкриминировали что-то с японской порнографией, еще какие-то истории. Там процедура разблокировки предельно проста — за что заблокировали, то должно исчезнуть. То есть должно быть решение суда, никаким другим путем это не может произойти», — сказал эксперт.