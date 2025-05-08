Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург долетев до Румынии, вернулся в Турцию

7 мая из-за переноса или отмены десятков рейсов в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово скопились тысячи пассажиров, которые пока не смогли улететь на майские каникулы. Ограничения на вылеты и прием воздушных судов были введены во второй половине дня 6 мая, когда на многие регионы России началась атака беспилотников.