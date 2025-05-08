Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург долетев до Румынии, вернулся в Турцию

Авиарейс Стамбул-Санкт-Петербург пролетел полпути, а затем неожиданно развернулся и вернулся в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что в российскую Северную столицу борт должен был приземлиться в 00:45. Разворот произошел в воздушном пространстве Румынии, и самолет вернулся в Стамбул. Пассажиры задерживаться в салоне не стали — их вывели в аэропорт.
Причину разворота пассажирам объяснили якобы закрытым пространством над Пулково, однако представители Росавиации специального сообщения на этот счет не выпускало. Питерская воздушная гавань в обычном режиме принимает и выпускает рейсы.
Telegram-канал предположил, что Пулково больше не принимает перенаправленные рейсы из других городов, потому что свободных мест стоянок воздушных судов нет.
7 мая из-за переноса или отмены десятков рейсов в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово скопились тысячи пассажиров, которые пока не смогли улететь на майские каникулы. Ограничения на вылеты и прием воздушных судов были введены во второй половине дня 6 мая, когда на многие регионы России началась атака беспилотников.
Позже министр транспорта России Роман Старовойт назвал ситуацию с масштабным закрытием аэропортов в России 7 мая беспрецедентной.