В аэропорту Иркутска задержали контрабанду элитного вина на 562 тысячи

В международном аэропорту Иркутска задержали партию дорогого алкоголя, который пытался провезти в багаже пассажир рейса из Вьетнама. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, в чемодане мужчины обнаружили восемь бутылок элитного французского и итальянского вина на общую сумму 562 тысячи рублей.
— Нарушение выявили во время досмотра в «зеленом коридоре». Рентген показал подозрительное содержимое багажа. Как выяснилось, пассажир вез коллекционные вина урожая 2017 и 2020 годов не для себя, а по договоренности должен был передать их в Иркутске третьим лицам, — сообщает пресс-служба таможни.
За попытку незаконного ввоза мужчине грозит серьезное наказание — штраф в размере от половины до полной стоимости изъятого алкоголя. Сейчас на пассажира завели два дела об административных правонарушениях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело о контрабанде леса на 7 миллионов рублей завели в Тайшете.