В аэропорту Иркутска задержали контрабанду элитного вина на 562 тысячи

— Нарушение выявили во время досмотра в «зеленом коридоре». Рентген показал подозрительное содержимое багажа. Как выяснилось, пассажир вез коллекционные вина урожая 2017 и 2020 годов не для себя, а по договоренности должен был передать их в Иркутске третьим лицам, — сообщает пресс-служба таможни.