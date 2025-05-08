Глава МИД Чехии Липавский заявил об отсутствии у России прав на памятник Коневу

У РФ нет прав на памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который был установлен в Праге в 1980 году и демонтирован в 2020-м. Об этом высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после обращения российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента.