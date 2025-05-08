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Глава МИД Чехии Липавский заявил об отсутствии у России прав на памятник Коневу

У РФ нет прав на памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который был установлен в Праге в 1980 году и демонтирован в 2020-м. Об этом высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после обращения российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента.

У РФ нет прав на памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который был установлен в Праге в 1980 году и демонтирован в 2020-м. Об этом высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после обращения российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента.

— Россия не имеет никаких прав на статую, — написал он в социальной сети Х.

По его словам, большевики в стране установили «это украшение на площади в Праге-6 как выражение подобострастия по отношению к России».

— А чешские демократы решили убрать его, — отметил Липавский.

Змеевский ранее рассказал, что в МИД Чехии была направлена нота с просьбой оказать содействие дипперсоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированного памятника маршалу Коневу, чтобы удостовериться, в каком состоянии он находится.

В день основания бурятского комсомола коммунисты Бурятии открыли первый в Улан-Удэ памятник Иосифу Сталину. Бюст установлен в поселке Радужный. Об этом 5 мая сообщило региональное отделение КПРФ.