В Уфе хирургов страны обучили работать с боевыми травмами

Радий Фаритович считает такой опыт «важным». Глава региона добавил, что в Башкирии нет военного госпиталя. Поэтому бойцы из республики сразу попадают в специализированные медучреждения, расположенные по всей стране. Он поблагодарил всех медиков, которые лечат башкирских военнослужащих, и добавил, что «Башкортостан этого никогда не забудет».