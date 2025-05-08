В Уфе хирургов страны обучили работать с боевыми травмами

Врачи обменивались опытом лечения раненых бойцов военной спецоперации. Обучение поддержало кремлёвское Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Гражданские врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по реконструктивной и пластической хирургии обучались военно-полевой хирургии. Современную образовательную программу разработали АСИ и Российское общество хирургов.
По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, этот проект призван повысить преемственность в лечении раненых и пострадавших на СВО на всех этапах оказания медицинской помощи.
— Военные медики обладают уникальным опытом лечения огнестрельных ранений, травм, характерных для боевых действий, — отметила Светлана Витальевна. — И гражданские специалисты по всей стране должны быть готовы бесшовно продолжить начатое лечение по возращении бойцов к себе в регионы.
По ее мнению, важно создавать кадровый резерв, куда войдут специалисты гражданского звена здравоохранения и поддержат военных медиков для оказания помощи раненым и пострадавшим.
Директор проектов дивизиона новых технологий в социальной сфере направления «Социальные проекты» АСИ Сергей Стрижнев отметил, что в Башкирии накоплен большой опыт лечения и реабилитации участников СВО.
По словам ректора Башмедуниверситета Валентина Павлова, с 1 сентября прошлого года в вузе заработал центр тактической медицины.
— Здесь учат оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Занятия проводят медработники и специалисты, у которых есть боевой опыт, — рассказал Валентин Николаевич. — Обучаем будущих врачей, чтобы они могли оказать пострадавшим первую медпомощь и подготовить их к дальнейшей эвакуации. Студенты учатся накладывать жгуты-турникеты, бандажи, окклюзионные пластыри и делать перевязки.
Глава Башкирии Радий Хабиров, посетивший форум, отметил, что регион с первых дней всемерно поддерживает участников СВО.
— Впереди нам предстоит огромный труд: кроме лечения нужно проводить работу по восстановлению бойцов, — констатировал он. — И мы приняли решение — создать реабилитационный центр.
Радий Хабиров добавил, что бригады медиков из Башкирии постоянно выезжают работать в медицинские учреждения Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, в республике создали проект «Первая юрта». Женщины-волонтеры посменно уезжают ухаживать за ранеными в госпитали Донбасса.
Радий Фаритович считает такой опыт «важным». Глава региона добавил, что в Башкирии нет военного госпиталя. Поэтому бойцы из республики сразу попадают в специализированные медучреждения, расположенные по всей стране. Он поблагодарил всех медиков, которые лечат башкирских военнослужащих, и добавил, что «Башкортостан этого никогда не забудет».